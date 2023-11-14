22
o
بيروت
24
o
طرابلس
30
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ليل عنيف عند الحدود الجنوبية.. قصف وقنابل حارقة وتحليق لطائرات الاستطلاع
Lebanon 24
14-11-2023
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل قصف اسرائيلي عنيف بعد منتصف الليل على محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة وقد ألقى الطيران الاسرائيلي قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق.
وفجر الثلاثاء، استهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي منطقة "اللبونة" جنوبي الناقورة بعدد من القذائف، فيما أطلقت عددا من القذائف الضوئية عند اطراف الناقورة وطيـرحرفا.
Advertisement
وسجل تحليق مستمر للطيران الاستطلاعي فوق مناطق الشربط الحدودي حتى الصباح .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيرا الطقس سيتغير: استعدوا للأمطار الطوفانية.. وسلسلة منخفضات نحو لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيرا الطقس سيتغير: استعدوا للأمطار الطوفانية.. وسلسلة منخفضات نحو لبنان في هذا الموعد
01:45 | 2023-11-13
13/11/2023 01:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية شابة تحتفل بخطوبتها باجواء فخمة.. وهذا عريسها الوسيم (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية شابة تحتفل بخطوبتها باجواء فخمة.. وهذا عريسها الوسيم (فيديو)
07:15 | 2023-11-13
13/11/2023 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرض لاطلاق نار داخل سيارته.. هذا ما حصل فجر اليوم مع مسؤول في حزب لبناني بارز
Lebanon 24
تعرض لاطلاق نار داخل سيارته.. هذا ما حصل فجر اليوم مع مسؤول في حزب لبناني بارز
08:20 | 2023-11-13
13/11/2023 08:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يُهدّد لبنان.. ماذا قال؟
Lebanon 24
نتنياهو يُهدّد لبنان.. ماذا قال؟
12:02 | 2023-11-13
13/11/2023 12:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
داخلَ إسرائيل.. تقريرٌ يكشف ما قيل عن الحرب ضدّ لبنان!
Lebanon 24
داخلَ إسرائيل.. تقريرٌ يكشف ما قيل عن الحرب ضدّ لبنان!
12:00 | 2023-11-13
13/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:34 | 2023-11-14
اشكال واطلاق نار والقاء قنابل.. اليكم ما جرى في البداوي ليلاً
01:30 | 2023-11-14
"القوات" لم تنسّق مع احد
01:27 | 2023-11-14
عند كل شتوة.. طرقات لبنان تغرق (فيديو)
01:15 | 2023-11-14
أمران يدفعان "حزب الله" للسير بالتمديد لقائد الجيش
01:02 | 2023-11-14
المكاري القى كلمة الحلبي في مؤتمر اليونسكو الـ48: إصلاح التعليم التزامنا الأخلاقي
01:00 | 2023-11-14
ميقاتي لن يضع الحكومة والبلد تحت رحمة المقاطعين وملف قائد الجيش قيد الدرس
فيديو
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
23:20 | 2023-11-13
14/11/2023 08:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
14/11/2023 08:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
10:14 | 2023-11-11
14/11/2023 08:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24