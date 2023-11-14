ليل عنيف عند الحدود الجنوبية.. قصف وقنابل حارقة وتحليق لطائرات الاستطلاع

Advertisement

سجل قصف اسرائيلي عنيف بعد منتصف الليل على محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة وقد ألقى الطيران الاسرائيلي قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق.وفجر الثلاثاء، استهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي منطقة "اللبونة" جنوبي الناقورة بعدد من القذائف، فيما أطلقت عددا من القذائف الضوئية عند اطراف ‌ الناقورة وطيـرحرفا.وسجل تحليق مستمر للطيران الاستطلاعي فوق مناطق الشربط الحدودي حتى الصباح .