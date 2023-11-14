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لبنان
أمران يدفعان "حزب الله" للسير بالتمديد لقائد الجيش
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-11-2023
|
01:15
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تقولُ مصادر مُطّلعة على أجواء "حزب الله" إنَّ رغبة الأخير في السير بالتمديد لولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ستكونُ نابعة من أمرين: الأول وهو أنَّ تعاطي عون مع الحزب طيلة الفترة الماضية كان إيجابياً رغم أن العلاقة أخذت طابعاً رسمياً بعض الشيء. أما الأمر الثاني فهو أنَّ المرحلة الحالية "أمنياً" ولاسيما وسط أحداث الجنوب، تقتضي التمديد .
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ولفتت المصادر إلى أنّ "إنكسار الجيش" من خلال عدم وجود قيادة أصيلة له، يعتبرُ بالنسبة للحزب "خطأ فادحاً" لا يمكن بتاتاً الوقوع به، وأضافت: "إنّ أي فراغ في المؤسسة العسكرية قد يُساهم في تهميش الجيش أو تزعزع التنسيق معه. وعليه، فإنَّ الحزب قد يُصر أكثر من أي وقتٍ مضى على التمديد لعون إنطلاقاً من قاعدة الحفاظ على الإستراتيجية الدفاعية التي يتبناها وهي الجيش، الشعب والمقاومة".
في المقابل، أكّد مصدر نيابيّ معارض، أنّ الكتل المعارضة تُريد التمديد لقائد الجيش خوفاً من امتداد الشغور الرئاسيّ إلى المؤسسة العسكريّة.
وشدّد المصدر على أنّ التمديد لعون ضروريّ، في ظلّ الإشتباكات القائمة على الحدود الجنوبيّة، بين "حزب الله" وإسرائيل، لأنّ هناك خشية من امتداد الحرب إلى لبنان.
وأوضح المصدر أنّ هناك انفتاحاً لدى أركان المعارضة بالتمديد لقائد الجيش، أكان في مجلس النواب، أمّ في الحكومة، عبر عقد جلسة لمجلس الوزراء، يكون أبرز بنودها هذا الموضوع الملحّ.
المصدر: لبنان 24
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