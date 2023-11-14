"القوات" لم تنسّق مع احد

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في اطار مساعي المعارضة للوصول الى تسوية او حل يجنب لبنان الفراغ في موقع قيادة الجيش، يبدو ان الاختلافات عادت للظهور داخل هذا الفريق بالرغم من كل الجهود المبذولة للايحاء بعكس ذلك.وبحسب مصادر مطلعة فإن قوى المعارضة و"حزب الكتائب" غير راضين عن عدم تنسيق "القوات اللبنانية" معهم في حراكها المرتبط بعقد جلسة لمجلس النواب بغية حل قضية انتهاء ولاية قائد الجيش.وترى المصادر ان المعارضة لن تحضر اي جلسة لمجلس النواب تتحول بشكل كامل الى جلسة تشريعية وان كان الهدف منها التمديد لقائد الجيش، حتى لو حضر نواب القوات.ووفق مصادر مطلعة، كانت لافتة مشاركة النائب "القواتي" غسان حاصباني في لقاء نواب المعارضة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاحد الفائت للمطالبة بالتمديد لقائد الجيش من خلال الحكومة.واعتبرت المصادر ان هذه المشاركة خطوة استلحاقية من قبل" القوات" لاظهار التنسيق مع سائر قوى المعارضة.