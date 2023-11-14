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لبنان

صرخة المخاتير ترتفع بسبب هذه النقابة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2023 | 01:45
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علت صرخة المخاتير منذ أيام بعدما رفعت نقابة الأطباء سعر  الشهادة الطبية التي يجب على المواطن اللبناني الإستحصال عليها من أجل إنجاز عدد من المعاملات وخاصة تجديد رخص السوق او الإستحصال عليها لا سيما من فئة الشباب.
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مصدر إختياري لفت الى أن الشهادة الطبية أصبحت بـ 1300000 ليرة لبنانية بدل 250000 ليرة .
ولفت الى أن هيئة إدارة السير ترفض كل الشهادات القديمة التي قدمت قبل إقفال النافعة وخلال عملية إعادة تنظيم الهيئة، وطلبت من جميع من قدموا الطلبات لتجديد الرخص الإستحصال مجدداً على شهادات طبية جديدة ، اي  وضع أعباء إضافية على المواطنين.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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