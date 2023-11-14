إجراءٌ عاجل من المصارف.. إليكم ما فعلته!

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تبيّن أن المصارف حشدت جهودها حالياً لإبلاغ مئات العملاء لديهم بضرورة إستلام بطاقاتهم المصرفية الجديدة بأسرع وقتٍ ممكن وذلك تجنباً لأي طارئ قد يحصل وسط أحداث الجنوب.مصادر مصرفية أوضحت أنَّ المصارف باتت مُستعدَّة ضُمنياً لأي حدثٍ أمني قد يحصل، كما أنَّ هناك مساعٍ داخلية لدى العديد من تلك المؤسسات لتأمين السيولة بالدولار في كافة الفروع بهدف التسهيل على المواطنين سحب الأموال من حساباتهم الجاريّة بعيداً عن أيّ عوائق.