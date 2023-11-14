Advertisement

لبنان

إجراءٌ عاجل من المصارف.. إليكم ما فعلته!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-11-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1130122-638355454912129606.jpg
Doc-P-1130122-638355454912129606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبيّن أن المصارف حشدت جهودها حالياً لإبلاغ مئات العملاء لديهم بضرورة إستلام بطاقاتهم المصرفية الجديدة بأسرع وقتٍ ممكن وذلك تجنباً لأي طارئ قد يحصل وسط أحداث الجنوب.
مصادر مصرفية أوضحت أنَّ المصارف باتت مُستعدَّة ضُمنياً لأي حدثٍ أمني قد يحصل، كما أنَّ هناك مساعٍ داخلية لدى العديد من تلك المؤسسات لتأمين السيولة بالدولار في كافة الفروع بهدف التسهيل على المواطنين سحب الأموال من حساباتهم الجاريّة بعيداً عن أيّ عوائق.
Advertisement

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:51 | 2023-11-14
04:01 | 2023-11-14
04:00 | 2023-11-14
03:43 | 2023-11-14
03:30 | 2023-11-14
03:16 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24