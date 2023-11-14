خوفاً من الحرب... سكان هذه المنطقة يبحثون عن شقق بعيدة

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يقول بعض سكان الضاحيّة الجنوبيّة في بيروت، إنّهم يواصلون البحث عن منازل جديدة، في مناطق بعيدة عن مكان سكنهم، وذلك خوفاً من اندلاع الحرب فجأة بين "حزب الله" وإسرائيل، وامتدادها إلى الضاحيّة.ويُضيف هؤلاء أنّهم يبحثون عن شقق سكنيّة في المتن وكسروان، ولكن هناك صعوبة في العثور على منازل بأسعار منخفضة.