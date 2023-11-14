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لبنان

كم تبلغ أسعار إطارات السيارات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2023 | 03:15
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يتهافت المواطنون إلى شراء إطارات جديدة لسياراتهم، مع  بدء موسم الأمطار الغزيرة، وذلك خوفاً من حوادث السير، التي تحدث في فصل الشتاء، بسبب الإنزلاقات .
وفي هذا السياق، فإنّ سعر الإطار الواحد يتراوح ما بين الـ50 و100 دولار، وذلك بحسب حجم السيارة ونوعية إطاراتها.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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