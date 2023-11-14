كم تبلغ أسعار إطارات السيارات؟

Advertisement

يتهافت المواطنون إلى شراء إطارات جديدة لسياراتهم، مع بدء موسم الأمطار الغزيرة، وذلك خوفاً من حوادث السير، التي تحدث في فصل الشتاء، بسبب الإنزلاقات .وفي هذا السياق، فإنّ سعر الإطار الواحد يتراوح ما بين الـ50 و100 دولار، وذلك بحسب حجم السيارة ونوعية إطاراتها.