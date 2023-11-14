بسبب الأمطار الغزيرة... الطرق في صيدا تحولت إلى مستنقعات

تسببت الامطار الغزيرة صباحا بتشكل السيول على عدد من الطرق في المدينة،مما حولها الى مستنقعات حجزت في داخلها السيارات.ومما زاد الوضع سوءا انجراف النفايات والوحول ايضا، علما ان بلدية صيدا كانت في وقت سابق، قد استنفرت فرق الطوارىء لديها لتنظيف مجاري المياه.

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