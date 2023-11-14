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لبنان
بسبب الأمطار الغزيرة... الطرق في صيدا تحولت إلى مستنقعات
Lebanon 24
14-11-2023
|
02:19
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تسببت الامطار الغزيرة صباحا بتشكل السيول على عدد من الطرق في المدينة،مما حولها الى مستنقعات حجزت في داخلها السيارات.ومما زاد الوضع سوءا انجراف النفايات والوحول ايضا، علما ان بلدية صيدا كانت في وقت سابق، قد استنفرت فرق الطوارىء لديها لتنظيف مجاري المياه.
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