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لبنان

بسبب تبرك المياه في العقيبة والصفرا... الدفاع المدني أنقذ مواطنين وسحب سيارات (صور)

Lebanon 24
14-11-2023 | 02:24
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أعلن الدفاع المدني على منصة "إكس" أن عناصره عملت منذ الساعة ٠٧:٣٠ ولغاية الساعة ٠٩:١٠ من تاريخ اليوم، على سحب ٨ سيارات وانقاذ مواطنين احتجزوا في داخلها بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات، وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بآمان في العقيبة والصفرا-كسروان.
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