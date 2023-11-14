بسبب تبرك المياه في العقيبة والصفرا... الدفاع المدني أنقذ مواطنين وسحب سيارات (صور)

٢/١
انقاذ مواطنين وسحب ٨ سيارات في العقيبة والصفرا.
عمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ٠٧:٣٠ ولغاية الساعة ٠٩:١٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١١/١٤ على سحب ٨ سيارات وانقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهم بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات pic.twitter.com/44X5B2otOt
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) November 14, 2023
٢/١
انقاذ مواطنين وسحب ٨ سيارات في العقيبة والصفرا.
عمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ٠٧:٣٠ ولغاية الساعة ٠٩:١٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١١/١٤ على سحب ٨ سيارات وانقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهم بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات pic.twitter.com/44X5B2otOt