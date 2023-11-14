بسبب تبرك المياه في العقيبة والصفرا... الدفاع المدني أنقذ مواطنين وسحب سيارات (صور)

أعلن الدفاع المدني على منصة "إكس" أن عناصره عملت منذ الساعة ٠٧:٣٠ ولغاية الساعة ٠٩:١٠ من تاريخ اليوم، على سحب ٨ سيارات وانقاذ مواطنين احتجزوا في داخلها بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات، وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بآمان في العقيبة والصفرا-كسروان.

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انقاذ مواطنين وسحب ٨ سيارات في العقيبة والصفرا.



عمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ٠٧:٣٠ ولغاية الساعة ٠٩:١٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١١/١٤ على سحب ٨ سيارات وانقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهم بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات pic.twitter.com/44X5B2otOt — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) November 14, 2023 Advertisement