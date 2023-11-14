لعدم اكتمال النصاب.. ارجاء جلسة مجلس الوزراء

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أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر انعقادها اليوم في السرايا لعدم اكتمال النصاب. ولم يتم تحديد موعد جديد للجلسة بعد .وعقد رئيس الحكومة لقاء تشاوريا مع الوزراء الحاضرين وهم وزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الادارية نجلا رياشي، المال يوسف خليل، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة الدكتور فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، العمل مصطفى بيرم والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى.