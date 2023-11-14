Advertisement

لبنان

الراعي التقى فرونتسكا

Lebanon 24
14-11-2023 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1130176-638355539937537142.png
Doc-P-1130176-638355539937537142.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في هذه الاثناء في بكركي، ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي يرفع النبرة: معيب إسقاط قائد الجيش في أدقّ مرحلة من حياة لبنان
lebanon 24
14/11/2023 18:24:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي امام رئيسة الحكومة الايطالية: عدم انتخاب رئيس جعل لبنان برؤوس كثيرة
lebanon 24
14/11/2023 18:24:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: الكنيسة لن تدع لبنان فريسة الظلم والاستكبار
lebanon 24
14/11/2023 18:24:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي من أستراليا: الكنيسة لم تترك لبنان وشعبه فريسة للاستكبار
lebanon 24
14/11/2023 18:24:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الراعي

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-14
11:11 | 2023-11-14
10:41 | 2023-11-14
10:38 | 2023-11-14
10:32 | 2023-11-14
10:17 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24