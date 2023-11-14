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لبنان

كانت تجتاز الطريق.. وهذا ما حصل معها

Lebanon 24
14-11-2023 | 03:43
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تعرضت شابة لحادث صدم من قبل سيارة اثناء اجتيازها الطريق في محلة التل بالقرب من موقف ابي سمراء في طرابلس ما ادى الى اصابتها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعافها ونقلها الى مستشفى النيني للعلاج، ووصفت حالتها بالمستقرة.
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