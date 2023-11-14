كانت تجتاز الطريق.. وهذا ما حصل معها

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تعرضت شابة لحادث صدم من قبل سيارة اثناء اجتيازها الطريق في محلة التل بالقرب من موقف ابي سمراء في طرابلس ما ادى الى اصابتها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعافها ونقلها الى مستشفى النيني للعلاج، ووصفت حالتها بالمستقرة.