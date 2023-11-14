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لبنان

مسيّرة على شجرة.. هذا ما عثر عليه أهالي بلدة ابل السقي (صورة)

Lebanon 24
14-11-2023 | 04:04
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عثر أهالي بلدة ابل السقي على مسيرة عالقة بين الشجر في البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور توجه إلى المكان فرقة من الجيش واليونيفل للكشف عليها.
 
 
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ابل السقي

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