مسيّرة على شجرة.. هذا ما عثر عليه أهالي بلدة ابل السقي (صورة)

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عثر أهالي بلدة ابل السقي على مسيرة عالقة بين الشجر في البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور توجه إلى المكان فرقة من الجيش واليونيفل للكشف عليها.