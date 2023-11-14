إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر شواطئ الشمال.. إليكم التفاصيل (صور)

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أعلنت المديريّـة العامّة لقـوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة انه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات الهجرة بواسطة مراكب الموت من لبنان الى دولٍ أوروبية، عبر شواطئ لبنان الشّمالي، بواسطة مراكب غير آمنة، والتي أدّت إلى وفاة العديد من المهاجرين غير الشرعيين من جرّاء غرق المراكب، توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول التّحضير لعملية تهريب أشخاص سوريين إلى أوروبا عبر البحر.وبتاريخ 9-11-2023 وفي محلة قبة شمرا /قضاء عكار، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والمراقبة، تمكنت قوة من هذه المفرزة من توقيف كل من:- م. ك. (مواليد عام 1998، لبناني)- م. ع. (مواليد عام 1976، لبناني)- ع. ك. (مواليد عام 2000، لبناني)بجرم تهريب أشخاص عبر البحر.كما ألقت القبض على /15/ شخصًا من الجنسية السورية، وضبطت /4/ آليات تستخدم في عمليات التهريب، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر.وأشارت إلى ان التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.