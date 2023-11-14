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لبنان

التوتر يعود جنوباً.. إليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
14-11-2023 | 04:32
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عاد التوتر قبل ظهر اليوم الثلاثاء جنوبا، حيث تم استهداف موقع المرج الإسرائيلي فرد العدو بقصف مدفعي على كل من مركبا وهونين وعديسة وحولا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وسجل قصف اسرائيلي عنيف بعد منتصف الليل على محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة وقد ألقى الطيران الاسرائيلي قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق.
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وفجر اليوم الثلاثاء، استهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي منطقة "اللبونة" جنوبي الناقورة بعدد من القذائف، فيما أطلقت عددا من القذائف الضوئية عند اطراف ‌ الناقورة وطيـرحرفا.

وسجل تحليق مستمر للطيران الاستطلاعي فوق مناطق الشربط الحدودي حتى الصباح .

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