توسع رقعة القصف الإسرائيلي على الجنوب.. اليكم ما يجري هناك (صور)

ارتفع منسوب التوتر على الحدود اللبنانية عصر اليوم الثلاثاء، إذ وسّع جيش العدو الإسرائيلي من وتيرة القصف على المناطق الجنوبية، فاستهدف محيط بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، وأطراف الجبين. كما طال القصف الإسرائيلي أطراف شيحين ومحيط بلدتي بيت ليف وياطر.كما أطلق العدو قنابل حارقة على وادي مريامين وأخرى مضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط.

واستهدف القصف الإسرائيلي اللبونة ومعلومات عن سقوط 5 قذائف في هذه الاثناء، بحسب مندوبة "لبنان24".

وكانت قد ارتفعت وتيرة القصف الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على الحدود الجنوبية، اذ تعرّضت منطقة رأس الناقورة واللبونة ومحيبيب وبليدا وأطراف ميس الجبل، لقصف إسرائيلي عنيف.

وأيضاً تعرّضت بلدة هونين ومركبا لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما سجّل سقوط ثلاث قذائف على منطقة اللبونة الناقورة من قبل العدو الاسرائيلي مقابل علما الشعب، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلة منزلاً خاليا في أطراف بلدة بليدا، وكذلك استهدفت محيط ملعب كرة القدم الجديد في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، ومحيط مجمع الامام الصدر الرياضي في الأطراف الغربية أيضاً للبلدة، وفقاً لمندوبة "لبنان24".

وأطلق العدو قنابل مضيئة في سماء مركبا ورب ثلاثين، كما شنّت مسيّرة إسرائيلية غارتين على مثلث طيرحرفا شيحين والجبين، وغارة على بلدة عيتا الشعب تبعها قصف مدفعي.

كذلك تجدد القصف الإسرائيلي على بلدة طير حرفا، وللمرّة ثانية قام العدو بقصف المنزلين اللذين استهدفهما في وقت سابق من اليوم.

هذا واستهدف القصف المدفعي اطراف بلدة الجبين، والاطراف بين بلدتي شيحين وام التوت، وأيضاً بلدة رميش والضهيرة ومروحين، بحسب مندوبة "لبنان24".

توازياً، استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي بصاروخين المنطقة الواقعة بين بلدتي طيرحرفا ومجدلزون، وقد سقطت قذيفة على الشارع العام في بلدة يارين ( بالقرب من مثلث يارين )، دون وقوع اصابات، فيما تركز القصف على أطراف بلدة رميش.

كما قصف العدو الاسرائيلي منطقة هرمون خراج بلدتي رميش ويارون وحولا بعدد من القذائف، بالتزامن مع رشقات رشاشة يطلقها العدو عند الحدود الشرقية لحولا، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

إلى ذلك، أعلن حزب الله في بيان أن مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 14-11-2023 نقطة ‏تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالاسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة.

وأفادت مندوبة "لبنان24" بأنه تم استهداف موقع بركة ريشا التابع لجيش العدو بالصواريخ الموجهة.

كما قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي إن مواقع الجيش الإسرائيلي في يفتاح ومرغليوت وعرب العرامشة وشوميرا ومتات تعرضت لإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون من لبنان.

وفي بيان آخر، أعلن حزب الله أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14-11-2023 موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.