حزب الله يعلن استهداف نقطة ‏تحشيد لجنود العدو في هذا الموقع

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 14-11-2023 نقطة تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالاسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة.
بيان جديد:
وصدر عن الحزب البيان التالي
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14-11-2023 موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة".