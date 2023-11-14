حزب الله يعلن استهداف نقطة ‏تحشيد لجنود العدو في هذا الموقع

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 14-11-2023 نقطة ‏تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالاسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة.‏

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بيان جديد:

وصدر عن الحزب البيان التالي

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14-11-2023 موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة".