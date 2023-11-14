عواصف رعدية ورياح ناشطة وأمطار.. هكذا سيكون الطقس في الأيام المقبلة

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وجاء في النشرة الاتي: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة في المناطق الجنوبية، ويتحسن تدريجيا اعتبارا من المساء.وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يسيطر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى انخفاض ملموس في درجات الحرارة و تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اليوم الثلاثاء مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، ويستمر تأثيره حتى صباح يوم غد الاربعاء مع طقس متقلب حتى صباح يوم الخميس ، حيث يستقر تدريجيا ثم تعود الأمطار لتهطل يوم الجمعة ، ومن المتوقع ان يتأثر بمنخفض جوي جديد اعتبارا من بعد ظهر يوم السبت يحمل معه أمطارا ورياحا ناشطة.

ملاحظة :معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني:بين 17 و 25 في بيروت ، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.



تحذير: نحذر من تشكل السيول على الطرق بسبب غزارة الامطار اليوم.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم أجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة (من 3 الى 5 درجات) حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما يتوقع تساقط حبات من البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة في المناطق الجنوبية، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من الظهر مع حدوث برق ورعد، تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 17 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 19 درجة، في الداخل من 11 إلى 20 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب الضباب وغزارة الامطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %



-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 26 درجة .

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6،09

-ساعة غروب الشمس: 16،36