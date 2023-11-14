Advertisement

لبنان

اغلاق محال لسوريين في البترون

Lebanon 24
14-11-2023 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1130234-638355646154211283.PNG
Doc-P-1130234-638355646154211283.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
باشر مكتب امن الدولة في البترون صباح اليوم حملة اغلاق محلات سوريين مخالفة للقانون في جرود البترون وختمها بالشمع الأحمر بعدما تبين انها مخالفه للشروط القانونية، وذلك بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الشمال. 
Advertisement

وتتركز هذه الحملة على المحلات غير المستوفية للشروط القانونية ورخص وزارة العمل او من يتبين ان اصحابها السوريين مقيمين بشكل غير قانوني او دخلوا البلاد خلسة او ان وثائق اقامتهم منتهية الصلاحية.

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-14
11:11 | 2023-11-14
10:41 | 2023-11-14
10:38 | 2023-11-14
10:32 | 2023-11-14
10:17 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24