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لبنان
اغلاق محال لسوريين في البترون
Lebanon 24
14-11-2023
|
06:16
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باشر مكتب امن الدولة في البترون صباح اليوم حملة اغلاق محلات سوريين مخالفة للقانون في جرود البترون وختمها بالشمع الأحمر بعدما تبين انها مخالفه للشروط القانونية، وذلك بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الشمال.
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وتتركز هذه الحملة على المحلات غير المستوفية للشروط القانونية ورخص وزارة العمل او من يتبين ان اصحابها السوريين مقيمين بشكل غير قانوني او دخلوا البلاد خلسة او ان وثائق اقامتهم منتهية الصلاحية.
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