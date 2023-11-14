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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال اووادو لازارو علو رأس وفد بعد طهر اليوم في السرايا.وشارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.وتناول البحث الوضع في جنوب لبنان والصعوبات التي تواجهها اليونيفيل في مهامها.وجدد رئيس الحكومة "شكر لبنان لكل التضحيات التي تقدمها هذه القوات في خلال تأدية مهامها منذ انشائها حتى اليوم، وكان آخرها اصابة جندي بجروح قبل ايام".وأثنى"على الجهود الشاقة التي تبذلها اليونيفيل في هذه المرحلة الصعبة في سبيل تخفيف التوتر والحؤول قدر المستطاع دون تفاقم الصدام العسكري القائم على طول الخط الازرق وعبره، والذي هو نتيجة للاستفزازات الاسرائيلية وخرقها لمندرجات القرار 1701".وجدد تأكيد "تمسك لبنان ببقاء هذه القوات في الجنوب وبعدم المس بالمهام وقواعد العمل التي انيطت بها والذي تنفذه بالتعاون الوثيق مع الجيش".