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لبنان
ابي رميا: بصدد تقديم شكوى قدح وذم ضدّ وزير الشباب والرياضة
Lebanon 24
14-11-2023
|
07:37
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عقد النائب سيمون ابي رميا مؤتمرا صحافيا، في المجلس النيابي، رد فيه على ما ورد في بيان وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلّاس في ملف "المدينة الكشفية" من "مغالطات وافتراءات"، وقال: "آسف لما وصلت العلاقة مع الوزير التي كانت جيّدة في بداية توليه الوزارة الا انه في بيانه الأخير طالني بالشخصي وطال العمل الرقابي للجنة الشباب والرياضة النيابية".
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اضاف: "انا رئيس لجنة الشباب والرياضة منذ سنة 2009 وعلاقتي مع أي من وزراء الشباب والرياضة السابقين كانت عملية ايجابية ولم تصل الى هذا الدرك الذي وصلت اليه علاقتي بالوزير كلّاس بسبب آدائه، والذي كان متعاونًا في بداية الأمر، لكن عندما طرحنا ملفي اللجنة الأولمبية والمدينة الكشفية في سمار جبيل تحول التعاون الى رفض الحضور وسلبية في التعاطي من قبل الوزير. دعونا معالي الوزير كلجنة شباب ورياضة نيابية عشرات المرات للحضور لكنه تصرّف بازدراء لدور اللجنة الرقابي عبر تغيّبه بلا اعذار".
وتابع: "لن أسهب في الحديث عن هذا الموضوع في الاعلام احترامًا للقوانين الأولمبية الدولية لكن أذكّر معاليه انه طلب مني بحكم علاقاتي الطيبة مع الجميع ان العب دورًا توفيقيًا وكنت قد بدأت بهذا المسار وتفاجأت بالكلمات والتعابير الجوفاء التي نعتني بها في بيانه الأخير".
واعلن ابي رميا انه يعتزم تقديم عبر موكله "شكوى جزائية "قدح وذم" ضد الوزير جورج كلّاس وفقًا للمواد ٣٨٣ و٣٨٥ و٣٨٦و٣٨٨ و٥٨٢ و٥٨٣ و٥٨٤ و٥٨٥، في حال لم يتراجع عمّا قاله. وذلك بناء على ما جاء في بيان الوزير الأخير من تطاول على كرامة النائب ابي رميا واتهامات لا أساس لها من الصحة".
وتحدث النائب رازي الحاج في المؤتمر، فشرح كيف ان مرسوم قبول الهبة البحرينية الصادر في 29/5/2023 الغي بمرسوم صادر عن الوزير كلّاس في 8/9/2023 "بحجّة ان الاتحاد العربي للتطوع لم يلتزم بالمهل وهذه حجة واهية لأن الهبة غير مشروطة بالمهل الا ان الاتحاد العربي انتظر المواصفات الفنية من المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية التي لم ترفعها الا يوم الغاء مرسوم الهبة"، مؤكداً ان "فتح ملف المدينة الكشفية هو ضمن عمل لجنة الشباب والرياضة التي تقوم بمسار رقابي تصحيحي تمامًا كما تفعل بملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي".
كما أمل النائب الياس حنكش بدوره "ان يحل موضوع اللجنة الاولمبية بعيدا عن انعكاس السياسة على الرياضة لأن هذا يضر بصورة اللجنة على الصعيد الدولي".
مارون
وبدوره، لفت النائب شربل مارون الى ان "لا شيء بالشخصي مع الوزير انما اللجنة تقوم بعملها الرقابي داعيًا معاليه الى التجاوب مع دعوات اللجنة لحضور الاجتماعات".
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