للراغبين في السفر خلال الفترة الراهنة.. اليكم هذا الخبر!

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أصدر رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود بياناً اليوم "نَصَحَ فيه الراغبين في السفر خلال الفترة الراهنة شراء تذاكرهم من مكاتب السياحة والسفر وعدم شرائها عبر الـOne Line تفادياً للكثير من المشاكل التي تواجه المسافر خصوصاً مع عدم إنتظام الرحلات والتعديلات التي تطرأ عليها وعدم قدرتهم على تعديل تاريخ التذكرة، فضلاً عن عدم قدرتهم على إلغاء التذكرة واستعادة ثمنها في حال تطور الأحداث وعدولهم عن السفر، علماً ان الفارق المادي بسيط بين الحجز عبر المكتب وبين الحجز الإلكتروني".كما نَبَّه عبود "المسافرين من اللجوء الى مكاتب السياحة والسفر غير الشرعية التي تنشط في هذه الأيام، منعاً لوقوعهم ضحية لعمليات الإحتيال"، مؤكداً ان" المكاتب الشرعية تبقى ضمانة أكيدة لحقوق المسافرين".