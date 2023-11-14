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لبنان

بعد غرق العديد من الشوارع بالمياه الآسنة.. نائب يطالب باعلان حالة الطوارئ في صيدا!

Lebanon 24
14-11-2023 | 08:54
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طالب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري كل من وزير البيئة ورئيس بلدية صيدا بـ"ضرورة إعلان حال طوارئ بيئية في مدينة صيدا وضواحيها نتيجة لإرتفاع منسوب المياه الآسنة وغرق العديد من الشوارع والأحياء، وتضرر المؤسسات والمحلات التجارية وحتى بعض المنازل".
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واعتبر البزري في بيان أن "ما حصل هو نتيجة لأخطاء تراكمية في إدارة ملف النفايات في المدينة وفي إتحادها".

وأكّد أن "صيدا تحتاج لحلٍ سريع يسمح لها بالتعاقد مع شركة جمع نفايات جديدة تكون قادرة على تحمّل المسؤولية، كما تحتاج لآليةٍ لضبط الدخول غير المشروع للنفايات إلى شوارعها من المناطق المجاورة"، داعياً "كل من محافظ الجنوب ورئيس إتحاد بلديات صيدا- الزهراني لإجراء ما يلزم لكي تتحمّل كافة البلديات مسؤولياتها بهذا الملف الحيوي والحساس، والذي يُشكّل خطراً على صحة المواطنين وسلامتهم". 
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