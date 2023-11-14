المقاومة: استهداف موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14-11-2023 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

Advertisement

وكان قد صدر عن المقاومة البيان التالي:

صدر عن "المقاومة الاسلامية " البيان الآتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14-11-2023 موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".