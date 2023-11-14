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لبنان

خريس: نحن على أتم الاستعداد لأي عدوان اسرائيلي

Lebanon 24
14-11-2023 | 09:56
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 أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن "العدو اليوم هو الذي يخاف ويبتعد ويحسب مئة ألف حساب".
 
 
وأضاف خلال إحياء ذكرى اسبوع في بلدة برج رحال: "نحن على الأرض وعلى أتم الاستعداد لأي عدوان اسرائيلي، وحضورنا على الحدود دائم وواسع وكبير"، مؤكدا "أننا لسنا دعاة حرب ولكن إن فرضت علينا فنحن على أتم الاستعداد ونحن لها".
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ورأى أن "الانتصار يتحقق بالتمسك بالعقيدة والإيمان والمقاومة. ونحن في الجنوب هزمنا العدو وطردناه من أرضنا سابقا من خلال هذه العناوين وحققنا انجازات كبيرة دون اللجوء الى أحد من الأمم والدول إنما كان توكلنا على الله وشعبنا الصابر الملتزم والمقاومة المجاهدة وعبر تمسكنا بنهج الإمام الصدر الذي علمنا أن اسرائيل شر مطلق".
 
وقال:"في غزة، نشهد المجازر بأم العين فيما نرى الدول الكبرى تقف الى جانب العدو الذي يقوم بهذه المجازر ويعلنون عن دعمهم لهذا العدو بالعتاد والسلاح، ورغم عقد المؤتمرات والاجتماعات إلا انه لا يوجد حتى الآن قرارات جريئة وموقف حاسم في وجه المعتدي"، مشدداً على أن "المقاومة في غزة لا يمكن أن تيأس مهما حاولوا، والنصر بالتأكيد سيكون حليفهم".
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