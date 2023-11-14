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لبنان

ماذا قال لازارو بعد لقائه بري وميقاتي؟

Lebanon 24
14-11-2023 | 10:32
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قال رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو في بيان إنه التقى اليوم في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك قبيل مشاورات مجلس الأمن الدولي حول القرار 1701 (2006).
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وأضاف في بيان: "وأعربت عن قلقي العميق إزاء الوضع في الجنوب واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقا وأكثر حدة. كما شكرتهما على جهودهما من أجل استعادة الاستقرار خلال هذه الأيام الحرجة، بما في ذلك من خلال القنوات الديبلوماسية، وكذلك على الثقة التي وضعوها في آليات الارتباط التي تضطلع بها "اليونيفيل" لتجنب المزيد من التصعيد".
 
وأكد أن "أولويات اليونيفيل الآن هي منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام الذين يحاولون تحقيق ذلك"، لافتا الى أن "القرار رقم 1701 يواجه تحديا في الوقت الراهن، إلا أن مبادئه المتعلقة بالأمن والاستقرار والتوصل إلى حل طويل الأمد تظل صالحة. ويظل دورنا المحايد شديد الأهمية لناحية إيصال الرسائل الحاسمة للحد من التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، بهدف تجنب أي تصعيد غير مبرر".
 
وتابع: "لقد كان على حفظة السلام مواءمة عملهم مع الوضع، ولكن عملنا لدعم القرار مستمر".
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