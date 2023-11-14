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لبنان

بعد إصابة أحد جنود حفظ السلام برصاصة.. "اليونيفيل": اي استهداف لمواقعنا غير مقبول

Lebanon 24
14-11-2023 | 10:17
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أشار الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي إلى انه "بعد منتصف ليل الليلة الماضية، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة القوزح أنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب".
 
وأضاف في بيان: "أصيب أحد الجنود برصاصة وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر، لكن مصدر إطلاق النار غير معروف حاليا، وقد فتحنا تحقيقا". وقال: "إن أي استهداف بالقرب من مواقع "اليونيفيل"، وأي استخدام لمواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق، لأي سبب من الأسباب، أمر غير مقبول".
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وذكر تيننتي الأطراف "بالتزاماتها لناحية حماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر".
 
وتابع:"إن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
 
وختم تيننتي: "نواصل حث جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار لضمان سلامة ليس فقط حفظة السلام، ولكن جميع الناس الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق".
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