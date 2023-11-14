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لبنان

وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

Lebanon 24
14-11-2023 | 10:38
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 نشرت وزارة الصحة العامة، متابعةً للعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ 10 تشرين الثاني 2023.
 
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وسيصدر هذا التقرير مرتَيْن اسبوعيًّا كل ثلثاء وجمعة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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جنوب

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