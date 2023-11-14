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لبنان

وزيرٌ إسرائيليّ يُوجّه تهديداً لـ"الحزب"... هذا ما قاله قبل قليل

Lebanon 24
14-11-2023 | 11:11
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قال عضو حكومة الطوارىء الإسرائيليّة بيني غانتس، إنّ إسرائيل ستردّ على أيّة محاولة من "حزب الله" لتصعيد الوضع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
 
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وأضاف غانتس: "نُواصل الحرب ونُوسّع عملياتنا العسكرية في غزة، حتى نُحقّق الهدف ونُعيد المخطوفين".
 
 
 

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