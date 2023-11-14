قال عضو حكومة الطوارىء الإسرائيليّة بيني غانتس، إنّ إسرائيل ستردّ على أيّة محاولة من "حزب الله" لتصعيد الوضع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

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وأضاف غانتس: "نُواصل الحرب ونُوسّع عملياتنا العسكرية في غزة، حتى نُحقّق الهدف ونُعيد المخطوفين".