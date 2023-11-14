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لبنان

الراعي عرض الأوضاع مع فرونتيسكا وزوّاره

Lebanon 24
14-11-2023 | 11:34
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إلتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، كما استقبل رئيس بلدية  بيروت عبد الله درويش.
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وبعد الظهر، استقبل الراعي الوزير السابق سليم جريصاتي الذي بحث مع الراعي في الأوضاع الداخلية والخارجية التي يعيشها لبنان والمنطقة.

بعد ذلك، استقبل الراعي وفداً من "المجلس الوطني لثورة الأرز" و "لجنة تطبيق القرارات الدولية" برئاسة طوني نيسي، وجرى البحث في موضوع الشغور الرئاسي وموضوع السيادة الوطنية، كما جرى البحث في موضوع الصراع القائم في فلسطين وضرورة معالجة الموضوع بحكمة ورويّة.
 
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