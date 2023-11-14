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لبنان

بو حبيب: تقدمنا بشكوى إلى مجلس الامن الدولي رداً على إستهداف الصحافيين اللبنانيين

Lebanon 24
14-11-2023 | 11:36
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قال وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بوحبيب، "تقدمنا بشكوى إلى مجلس الامن الدولي رداً على إستهداف الصحافيين اللبنانيين بالامس في بلدة يارون".
وأضاف بو حبيب أنّ "قصف إسرائيل المتعمد والمباشر لموكب الصحافيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة".
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وكان استقبل بوحبيب السفيرة اليونانية الجديدة المعتمدة في لبنان في زيارة تعارف، وسفير بلجيكا، وناقشا التطورات الاخيرة في غزة ولبنان والتحضيرات لزيارة الوزير بوحبيب المزمع اجراؤها الى بلجيكا وبعض الدول الاوروبية الاسبوع المقبل في اطار الحملة الدبلوماسية المستمرة لتجنيب لبنان تداعيات الصراع في المنطقة.
 
 
 
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