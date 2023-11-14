توتّر كبير في شكا ومخابرات الجيش تنتشر في هذه الأثناء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ التوتر لا يزال قائماً بين أهالي شكا وأهالي تلّة العرب، بعد حادثة إطلاق النار على الشاب سليمان فارس سركيس.

وأضافت إلى أنّ مخابرات الجيش تُنفّذ إنتشاراً على مفرق الأرز بين أنفه وشكا، تحسّباً لأيّ تداعيات أمنية.

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إلى ذلك، أدان ابناء بلدة شكا وكهنة رعايا المنطقة، في بيان، اثر اجتماع عقدوه في البلدة ، "محاولة اغتيال الشاب سليمان فارس سركيس طالبين من القضاء الاسراع بالتحقيق والقاء القبض على الفاعلين منعاً من تفاقم الأمور". وناشدوا "القيادات العسكرية والأمنية التشدد بالاجراءات الوقائية داخل بلدة شكا وعلى مداخلها ومخارجها".



وشددوا على ضرورة "منع المظاهر التي تؤدي الى توترات واستفزازات داخل البلدة والتي يقوم بها اناس غرباء عنها".



واكد المجتمعون "تضامنهم مع عائلة سركيس ومتابعتهم الامور لدى السلطات المختصة رافعين له الصلوات من اجل شفائه".