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لبنان
آخر حديث لنتنياهو عن "الحزب"... ماذا طلب من الجيش الإسرائيليّ في هذا الشأن؟
Lebanon 24
14-11-2023
|
12:27
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قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، إنّه أوعز للجيش الإسرائيليّ بالإستعداد لمختلف السيناريوهات للتعامل مع "حزب الله".
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