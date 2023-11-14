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لبنان

من على حدود لبنان الجنوبيّة... فنان لبنانيّ يُوجّه رسالة تهديد لإسرائيل: "لعندك جايين" (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2023 | 12:35
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تضامن الفنان معين شريف مع فريق عمل محطة "الميادين" على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، وانتشر فيديو له من هناك، عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، غنّى فيه متوجّها للعدوّ الإسرائيليّ قائلاً: " "لا تفكر انت الجايي.. نحن لعندك جايين".
 
 
وقال شريف: "الحمدلله الذي أنعم علينا بزيارة جنوبنا الحبيب الصامد للاطمئنان عن صحة الأخ علي مرتضى والتضامن مع محطة الميادين خاصة والإعلام الحر عامة".
 
 
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