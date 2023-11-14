من على حدود لبنان الجنوبيّة... فنان لبنانيّ يُوجّه رسالة تهديد لإسرائيل: "لعندك جايين" (فيديو)

تضامن الفنان معين شريف مع فريق عمل محطة "الميادين" على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، وانتشر فيديو له من هناك، عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، غنّى فيه متوجّها للعدوّ الإسرائيليّ قائلاً: " "لا تفكر انت الجايي.. نحن لعندك جايين".

وقال شريف: "الحمدلله الذي أنعم علينا بزيارة جنوبنا الحبيب الصامد للاطمئنان عن صحة الأخ علي مرتضى والتضامن مع محطة الميادين خاصة والإعلام الحر عامة".