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لبنان

بالصور... أضرار في بلدة جنوبيّة جراء القصف الإسرائيليّ

Lebanon 24
14-11-2023 | 12:44
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حصل "لبنان 24"، على صور تُظهر اثار القصف الإسرائيليّ على بلدة محيبيب الجنوبيّة، حيث تضرّرت سيارات، وعدد من المنازل.
 
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لبنان

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