خوف وهلع... إطلاق نار في طرابلس هذه تفاصيل ما حصل مساء اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع صوت إطلاق نار في مدينة طرابلس.

وقد تبيّن أنّ أحد الأشخاص قام بتجربة بندقيته الحربية، فأطلق النار في الهواء تحت جسر الخناق، وفرّ لاحقاً إلى جهّة مجهولة.

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وتسبّب إطلاق النار بحالة من الخوف والهلع بين سكان المنطقة.