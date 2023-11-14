مساء اليوم... أطلقوا النار عليه!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلّون دراجة نارية، أطلقوا النار على ب.ف، في منطقة التبانة، في طرابلس، وأصابوه في قدميه.

ونُقل الجريح إلى المستشفى للعلاج.