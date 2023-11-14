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لبنان

مساء اليوم... أطلقوا النار عليه!

Lebanon 24
14-11-2023 | 16:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلّون دراجة نارية، أطلقوا النار على ب.ف، في منطقة التبانة، في طرابلس، وأصابوه في قدميه.
 
 
ونُقل الجريح إلى المستشفى للعلاج.
 
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