ترتيبات لتحضير الرواتب

اتخذت الدوائر المالية والمصارف المعتمدة ترتيبات لتحضير رواتب الشهر المقبل، بعد أسبوع تحسباً لأي طوارئ تؤثر على العمل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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