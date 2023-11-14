18
o
بيروت
21
o
طرابلس
27
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عجز عن انتزاع تأكيدات من سفارة دولة كبرى
Lebanon 24
14-11-2023
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يتمكّن مرجع غير زمني من انتزاع تأكيدات من سفارة دولة كبرى، حول زوال خطر انزلاق إسرائيل إلى حرب مع لبنان على غرار غزة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
15/11/2023 07:18:13
15/11/2023 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الأولويّة لوقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الاسرائيليّ على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الأولويّة لوقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الاسرائيليّ على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة
15/11/2023 07:18:13
15/11/2023 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: حزب الله يمكن ان يخطئ بالسياسة الداخلية وانتقدناهم كثيرا لكن لا نخطئ بالاستراتيجية ولا نستطيع الا نرى ان هناك لبنانيين يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بينما هناك شهداء يسقطون في الجنوب
Lebanon 24
باسيل: حزب الله يمكن ان يخطئ بالسياسة الداخلية وانتقدناهم كثيرا لكن لا نخطئ بالاستراتيجية ولا نستطيع الا نرى ان هناك لبنانيين يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بينما هناك شهداء يسقطون في الجنوب
15/11/2023 07:18:13
15/11/2023 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كرم: لوضع سياسة تفاهم بين "الطاقة" و"مؤسسة مياه لبنان الشمالي"
Lebanon 24
كرم: لوضع سياسة تفاهم بين "الطاقة" و"مؤسسة مياه لبنان الشمالي"
15/11/2023 07:18:13
15/11/2023 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي بدأ وسيشتد.. والأب خنيصر يُحذر (صورة)
Lebanon 24
المنخفض الجوي بدأ وسيشتد.. والأب خنيصر يُحذر (صورة)
00:18 | 2023-11-14
14/11/2023 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تزوج المنتج جمال سنان على ماغي بو غصن؟ هذا ما كشفه إعلامي شهير
Lebanon 24
هل تزوج المنتج جمال سنان على ماغي بو غصن؟ هذا ما كشفه إعلامي شهير
01:38 | 2023-11-14
14/11/2023 01:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سوريّ... ما عُثر عليه داخل منزله خطير (فيديو)
Lebanon 24
توقيف سوريّ... ما عُثر عليه داخل منزله خطير (فيديو)
14:23 | 2023-11-14
14/11/2023 02:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 3 سنوات وقصة حب.. الثنائي الشهير الى الطلاق
Lebanon 24
بعد زواج استمر 3 سنوات وقصة حب.. الثنائي الشهير الى الطلاق
08:00 | 2023-11-14
14/11/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تألقت بزفاف شقيقها بفستان ذهبي.. شاهدوا إطلالة بطلة "كريستال" في السعودية (صور)
Lebanon 24
بعدما تألقت بزفاف شقيقها بفستان ذهبي.. شاهدوا إطلالة بطلة "كريستال" في السعودية (صور)
03:01 | 2023-11-14
14/11/2023 03:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:03 | 2023-11-14
مواجهات الجنوب أمام مفترق حاسم في أسبوعين
22:02 | 2023-11-14
التمديد لقائد الجيش بانتظار "التشاور".. ودراسة قانونية بالمخارج باتت جاهزة
22:04 | 2023-11-14
ملف لبنان قيد البحث بعد تفعيل الدور الأميركي في المنطقة
22:06 | 2023-11-14
ميقاتي يتجنّب تحمّل تبعات التمديد لقائد الجيش وحده
22:50 | 2023-11-14
كارثة تتهدد أهالي الكورة والشمال.. آلاف الأطنان من الفحم الحجري والبترولي تدخل للاستخدامات الصناعية
22:42 | 2023-11-14
الفنادق والشاليهات خارج أي خطّة نزوح.. فهل يمكن الاستعانة بهم في حال الحرب؟
فيديو
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
15/11/2023 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
23:20 | 2023-11-13
15/11/2023 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
15/11/2023 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24