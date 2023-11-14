عجز عن انتزاع تأكيدات من سفارة دولة كبرى

لم يتمكّن مرجع غير زمني من انتزاع تأكيدات من سفارة دولة كبرى، حول زوال خطر انزلاق إسرائيل إلى حرب مع لبنان على غرار غزة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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