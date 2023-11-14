23
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجامعة اللبنانية مقيّدة: التعاقد... في انتظار التفرغ!
Lebanon 24
14-11-2023
|
22:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": تواجه الجامعة اللبنانية معضلة تتعلق بأساتذتها المتعاقدين الذين تبلغ نسبتهم بين الكادر التعليمي 70 في المئة تقريباً، وبينهم من بلغ عدد سنوات تعاقده 10 أو 12 سنة، فيما دخل إلى الجامعة متعاقدون جدد في احتصاصات مختلفة بسبب النقص الذي أحدثته إحالات التقاعد، وهجرة آخرين أو ترك الجامعة. في الوقت الراهن لا يمكن للجامعة أن تستمر من دون حل مشكلة المتعاقدين على الرغم من أن التعاقد ليس جديداً، لكنه كان في مراحل عدة ملفاً سياسياً بامتياز وحتى طائفياً، بفعل التدخلات في شؤون الجامعة والتي حملت في طياتها الكثير من التوظيف والتنفيعات.
Advertisement
يُعتبر المتعاقدون بالساعة عصباً أساسياً في الجامعة، وبينهم الكثير من الكفاءات، إذ أن التفرغ يجب أن يسبقه التعاقد وفق ما هو معمول به، ولذا كل القرارات التي تتخذها رئاسة الجامعة حول الكادر التعليمي تمر عبر التعاقد، فإذا تقرر اليوم حجب بدل الانتاجية عنهم وحصرها بالملاك والتفرغ، سيؤدي ذلك إلى أزمة لا يمكن حلها من دون إجراءات مقابلة أو قرارات تتعلق بالمتعاقدين، علماً أن عدد أساتذة الجامعة اللبنانية بين متفرغين ومتعاقدين وملاك ومدربين، يبلغ 6700، وعدم انصاف 3350 متعاقد قد يُدخل الجامعة في مأزق هي بغنى عنه.
بدل الانتاجية لم يكن يُمنح في السابق لكل المتعاقدين، وبالتحديد أولئك الذين ليس لديهم نصاب 200 ساعة، وهو أحد الاسباب التي دفعت إلى الغاء الانتاجية وحصرها بالمتفرغين والملاك الذين سيمنحون حوافز مالية وبدلات إضافية من صندوق التعاضد ترفع راتب الاستاذ إلى 1700 دولار من دون أن ينسحب على تعويضات نهاية الحدمة.
وأمام هذا الأمر تعجل رئاسة الجامعة في انجاز ملف التفرغ بعدما تبين ان عدد المحالين إلى التقاعد تجاوز الألف حلال السنوات الاربع الماضية، وبالتالي لا بد من ملء الفراغات. وبعد انتهاء الجامعة من تحديد الملاكات في الكليات والحاجات المطلوبة، يتوقع وفق الممعلومات أن يرفع ملف التفرغ قريباً إلى مجلس الوزراء عبر وزير التربية لإقراره في جلسة قد تعقد أواخر الشهر الجاري بعد تذليل العقبات المرتبطة بالملف وتأمين كل مقومات إقراره، ما يشكل استقراراً للجامعة، وإن كان سيقسم التفرغ إلى ثلاث سنوات مع حفظ الحقوق، علماً أن الدفعة الأولى ستكون موازية للحاجات بعد حصر الملاكات وعدد المحالين إلى التقاعد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف سوريّ... ما عُثر عليه داخل منزله خطير (فيديو)
Lebanon 24
توقيف سوريّ... ما عُثر عليه داخل منزله خطير (فيديو)
14:23 | 2023-11-14
14/11/2023 02:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 3 سنوات وقصة حب.. الثنائي الشهير الى الطلاق
Lebanon 24
بعد زواج استمر 3 سنوات وقصة حب.. الثنائي الشهير الى الطلاق
08:00 | 2023-11-14
14/11/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شابة تُثير ضجة... هل هي حبيبة فنان لبنانيّ شهير أم تزوجت من زوج ماغي بو غصن؟
Lebanon 24
ممثلة شابة تُثير ضجة... هل هي حبيبة فنان لبنانيّ شهير أم تزوجت من زوج ماغي بو غصن؟
15:30 | 2023-11-14
14/11/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرٌ إسرائيليّ يُوجّه تهديداً لـ"الحزب"... هذا ما قاله قبل قليل
Lebanon 24
وزيرٌ إسرائيليّ يُوجّه تهديداً لـ"الحزب"... هذا ما قاله قبل قليل
11:11 | 2023-11-14
14/11/2023 11:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر كبير في شكا ومخابرات الجيش تنتشر في هذه الأثناء
Lebanon 24
توتّر كبير في شكا ومخابرات الجيش تنتشر في هذه الأثناء
12:14 | 2023-11-14
14/11/2023 12:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-11-15
المكملات الغذائية خلال الحروب: مورد حيويّ ودعم صحيّ لازم
03:01 | 2023-11-15
ميقاتي بحث مع الأبيض خطة الطوارئ الحكومية
03:00 | 2023-11-15
"كلمة سر" يتلقاها عناصر "حزب الله" في الجنوب.. هكذا تبدّلت تحركاتهم الميدانية
02:45 | 2023-11-15
الجوزو: إسرائيل مخلصة لمن زرعها ولا تشبع من القتل
02:45 | 2023-11-15
قراءة تختصِر وضع الجنوب.. هذا ما قيلَ عن الحرب!
02:30 | 2023-11-15
بيان لموظفي "الفا" و"تاتش".. هذا ما جاء فيه
فيديو
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
15/11/2023 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
23:20 | 2023-11-13
15/11/2023 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
15/11/2023 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24