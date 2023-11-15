تجدد القصف الإسرائيلي جنوبا.. وسقوط قذائف بالقرب من مركز لليونيفيل (فيديو)

عاد التوتر ظهر اليوم الأربعاء ليسيطر على الحدود جنوبا، حيث استهدف قصف مدفعي اسرائيلي أطراف بلدة طير حرفا وجبل "بلاط" قرب مروحين في القطاع الغربي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وسقطت 5 قذائف بالقرب من مركز الكتيبة الإيطالية لليونيفيل في شمع في القطاع الغربي.

سقوط قذائف بالقرب من مركز الكتيبة الإيطالية لليونيفيل في شمع pic.twitter.com/QSXdKktjlG — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 15, 2023 Advertisement

وشهدت الحدود الجنوبية توتراً صباح اليوم الأربعاء، بعدما قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي على محيط بلدة الناقورة وطيرحرفا، ليطال القصف محيط الناقورة اللبونة وعلما الشعب ورامية والجبين والضهيرة ومنطقة البستان يارين ووادي مريامين في باطر بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام.



ولم يغب الطيران التجسسي الإسرائيلي منذ ساعات الفجر عن التحليق في سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والعرقوب وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق عدداً من القنابل الضوئية الحارقة فوق القرى الحدودية في ساعات الفجر الاولى وسط تحليق الطيران الاستطلاعي في اجواء المنطقة وصولا لاجواء الساحل البحري الممتد من سهل رأس العين القليلة جنوب صور .



في المقابل، يسود الهدوء الحذر القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل الماري حلتا الهبارية العرقوب مزارع شبعا حاصبيا والعرقوب منذ منذ ليل امس وحتى فجر اليوم خرقه بين الحين والآخر طلعات استكشافية للطيران الاستطلاعي المروحي من نوع "ام كا " فوق مزارع شبعا العرقوب ومنطقة حاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح بعد تعرض أطراف حلتا وكفرحما عصرا لقصف مدفعي بالقنابل المحرقة.



