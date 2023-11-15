توتر صباحي عند الحدود.. اليكم ما يجري

Advertisement

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق عدداً من القنابل الضوئية الحارقة فوق القرى الحدودية في ساعات الفجر الاولى وسط تحليق الطيران الاستطلاعي في اجواء المنطقة وصولا لاجواء الساحل البحري الممتد من سهل رأس العين القليلة جنوب صور .

في المقابل، يسود الهدوء الحذر القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل الماري حلتا الهبارية العرقوب مزارع شبعا حاصبيا والعرقوب منذ منذ ليل امس وحتى فجر اليوم خرقه بين الحين والآخر طلعات استكشافية للطيران الاستطلاعي المروحي من نوع "ام كا " فوق مزارع شبعا العرقوب ومنطقة حاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح بعد تعرض أطراف حلتا وكفرحما عصرا لقصف مدفعي بالقنابل المحرقة.

تشهد الحدود الجنوبية توتراً صباح اليوم، بعد ان قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي على محيط بلدة الناقورة وطيرحرفا، ليطال القصف محيط الناقورة اللبونة وعلما الشعب ورامية والجبين والضهيرة ومنطقة البستان يارين ووادي مريامين في باطر بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام.