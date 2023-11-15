24
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عقوبات أميركية على صيارفة لبنانيين.. هل يتأثر سوق الدولار؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-11-2023
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
وضعت وزارة الخزانة الأميركية أمس الثلاثاء شركة شومان للصيرفة اللبنانية واصحابها خالد شومان ونبيل شومان والصراف رضى خميس على لائحتي العقوبات الاميركية والبريطانية للتعامل مع حماس والجهاد الإسلامي، فهل يمكن أن يؤثر هذا الاجراء على سوق الصرف في لبنان؟
Advertisement
يُشير الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "الإجراء الأميركي الأخير هو تكرار لعقوبات فرضت سابقا على شركة شومان بتهمة تمويل الإرهاب"، وقال: "لا اعتقد ان التحويلات المالية إلى الخارج لها علاقة بسوق الصرف داخل لبنان لأنها عمليات تمرر من خلالها الأموال إلى الخارج وبالتالي ليست عمليات صرف يمكن ان تؤثر على سعر الدولار او ان تضغط عليه".
وأوضح ان "سوق الصرف في لبنان لا يزال ممسوكا فهو سوق مجفف من الليرة اللبنانية أي لا سيولة بالليرة واللبنانيون أصبحوا يتعاملون بالدولار وهناك إلى حد ما توازن بين العرض والطلب في السوق".
ولفت إلى ان "عملية الطلب الكبير التي يُمكن ان تحصل نتيجة شراء دولارات لصالح الشركات الكبرى أو المؤسسات العامة أو المناقصات تكون من خلال مصرف لبنان".
وتابع: "لا اعتقد ان السوق المالي سيتغير في المرحلة الحالية ولكن بسبب الحرب في غزة وجنوب لبنان بدأت إيرادات الدولة تتضاءل مثل جباية الضرائب كما ان اقتصاد القطاع الخاص يعاني من انكماش يفوق الـ 60 % وهذا الأمر سيؤثر حكما على إيرادات الدولة ما يطرح علامة استفهام عما سيحصل لاحقا".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف سوريّ... ما عُثر عليه داخل منزله خطير (فيديو)
Lebanon 24
توقيف سوريّ... ما عُثر عليه داخل منزله خطير (فيديو)
14:23 | 2023-11-14
14/11/2023 02:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 3 سنوات وقصة حب.. الثنائي الشهير الى الطلاق
Lebanon 24
بعد زواج استمر 3 سنوات وقصة حب.. الثنائي الشهير الى الطلاق
08:00 | 2023-11-14
14/11/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شابة تُثير ضجة... هل هي حبيبة فنان لبنانيّ شهير أم تزوجت من زوج ماغي بو غصن؟
Lebanon 24
ممثلة شابة تُثير ضجة... هل هي حبيبة فنان لبنانيّ شهير أم تزوجت من زوج ماغي بو غصن؟
15:30 | 2023-11-14
14/11/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرٌ إسرائيليّ يُوجّه تهديداً لـ"الحزب"... هذا ما قاله قبل قليل
Lebanon 24
وزيرٌ إسرائيليّ يُوجّه تهديداً لـ"الحزب"... هذا ما قاله قبل قليل
11:11 | 2023-11-14
14/11/2023 11:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر كبير في شكا ومخابرات الجيش تنتشر في هذه الأثناء
Lebanon 24
توتّر كبير في شكا ومخابرات الجيش تنتشر في هذه الأثناء
12:14 | 2023-11-14
14/11/2023 12:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:44 | 2023-11-15
السيدة مي ميقاتي تُشارك بقمّة "قلب واحد من أجل فلسطين" في تركيا
04:00 | 2023-11-15
هل تنعكس تطورات الميدان على الداخل اللبناني؟
05:41 | 2023-11-15
العثور على جثة رجل مجهول الهويّة في منطقة الجناح
05:00 | 2023-11-15
التمديد لقائد الجيش.. هل بات موقف المعارضة "موحّدًا"؟!
04:47 | 2023-11-15
أمطار غزيرة مصحوبة بكتل هوائية باردة.. منخفض جوي في طريقه إلى لبنان في هذا التاريخ
04:30 | 2023-11-15
سؤالٌ بـ"مليون دولار" يخصّ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف الإجابة عنه!
فيديو
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
15/11/2023 12:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
15/11/2023 12:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
23:20 | 2023-11-13
15/11/2023 12:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24