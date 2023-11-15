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لبنان
المصالحة لم تتم.. فهل يتدخل عون؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-11-2023
|
01:30
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افادت المعلومات أن اجتماعاً كان يحضر له في الكواليس لجمع رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل والنائب السابق زياد أسود، بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينهما عقب الانتخابات النيابية الأخيرة. الا ان هذا الاجتماع لم يحصل، وباءت مساعي "الوسطاء" بالفشل نتيجة رفض أسود لأي شكل من أشكال من المصالحة مع قيادة "التيار ".
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وأكدت المعلومات أن عددا من مناصري أسود بدأوا يعملون على الانسحاب من "التيار" تدريجياً وتعليق عضويتهم داخل صفوفه، تضامناً مع النائب السابق، معتبرين ان الأمر بات يتطلب تدخلاً شخصياً من الرئيس العماد ميشال عون لحل الأمور.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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