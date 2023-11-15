المصالحة لم تتم.. فهل يتدخل عون؟

Advertisement

افادت المعلومات أن اجتماعاً كان يحضر له في الكواليس لجمع رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل والنائب السابق زياد أسود، بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينهما عقب الانتخابات النيابية الأخيرة. الا ان هذا الاجتماع لم يحصل، وباءت مساعي "الوسطاء" بالفشل نتيجة رفض أسود لأي شكل من أشكال من المصالحة مع قيادة "التيار ".وأكدت المعلومات أن عددا من مناصري أسود بدأوا يعملون على الانسحاب من "التيار" تدريجياً وتعليق عضويتهم داخل صفوفه، تضامناً مع النائب السابق، معتبرين ان الأمر بات يتطلب تدخلاً شخصياً من الرئيس العماد ميشال عون لحل الأمور.