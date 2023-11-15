"القوات" من البرلمان الاوروبي في بروكسل: لضرورة التمديد لقائد الجيش

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لبى حزب "القوات اللبنانية" دعوة شركائه في حزب "الشعب الاوروبي" للمشاركة في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية الذي عقد امس، في البرلمان الاوروبي في بروكسل. وحضر الاجتماع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان، رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، ومسؤولة العلاقات مع الاتحاد الاوروبي في جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" إلسي عويس.وتناول اسطفان "اهمية تطبيق القرار 1701 لتخطي هذه المرحلة الدقيقة، بمعنى أن يكون الجيش هو القوة العسكرية الوحيدة المنتشرة في جنوب لبنان، بالتعاون مع القوات الدولية".وشدد على "ضرورة التمديد لقائد الجيش للحفاظ على المؤسسة العسكرية وعلى الاستقرار في لبنان".