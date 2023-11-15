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لبنان

استعدوا للعاصفة الأولى لهذا الموسم.. أمطار طوفانية وثلوج في هذا الموعد

Lebanon 24
15-11-2023 | 02:22
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المُناخ انه بعد انحسار المنخفض الجوي الذي ضرب لبنان في اليومين الأخيرين وأدى لتساقط الأمطار في مختلف المناطق اللبنانية من المتوقع ان يكون الطقس نهار الأربعاء والخميس والجمعة مشمسا وغائما لكن بعض المناطق سوف تشهد أمطارا متفرقة خاصة يوم الجعة.
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أما يوم السبت فسيتأثر لبنان بمنخفض جوي آتٍ من اليونان وتركيا سيتحوّل إلى عاصفة وبالتالي ستكون العاصفة الأولى التي ستضرب لبنان من حيث سرعة الرياح التي ستصل ما بين 70 و90 كلم في الساعة وقد تصل إلى 100 كلم في الساعة يوم الأحد في المناطق الشمالية .
إذا طقس يوم الأحد سيكون عاصفا مع أمطار طوفانية غزيرة وتدنٍ بدرجات الحرارة وستتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وسيستمر الطقس العاصف لغاية صباح الثلاثاء، بحسب خنيصر.


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