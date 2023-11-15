"كلمة سر" يتلقاها عناصر "حزب الله" في الجنوب.. هكذا تبدّلت تحركاتهم الميدانية

إعتباراً من يوم 3 تشرين الثاني الجاري، تاريخ الخطاب الأوّل للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله بشأن أحداث جنوب لبنان وحرب غزّة، بدأت مرحلة جديدة من الضغط الميداني الذي يُمارسهُ الحزبُ ضدّ العدو الإسرائيلي في الجنوب. عندها، انتقلَ الحزب إلى رفع مستوى استهدافاته كماً ونوعاً، وعند أيّ استهدافٍ خطير تنفذه إسرائيل ضدّ الأراضي اللبنانية، يأتي الرّد سريعاً من جبهة "حزب الله" وذلك وفق قواعد يرسمها هو بنفسه.

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الخطاب الثاني لنصرالله يوم 11 تشرين الثاني، شكّل مُنعطفاً جديداً على صعيد العمليات، فمنه رفع الحزبُ من وتيرة إستهدفاته للإسرائيليين، والمُفارقة أن طبيعة الأهداف التي يقصد الحزبُ ضربها تعتبرُ مؤثرة ومُوجعة بالنسبة للداخل الإسرائيلي.



أمام كل ذلك، يتبين أن خطابي نصرالله كانا بمثابةِ "كلمة السر" العلنية التي تُدير عمل المقاومة، ومن المتوقع أن يكون الخطاب الثالث لأمين عام "الحزب" بمثابة نقلة نوعية إلى مرحلةٍ أشدّ خطوة، وذلك طبعاً في حال إستمر عدوان إسرائيل على غزة.



عسكرياً.. ما الذي اعتمده الحزب خلال المواجهات الأخيرة؟



من خلال مُراجعة مضامين وبيانات العمليات التي يُنفذها "حزب الله" منذ أكثر من 10 أيام وحتى الآن، يتبين أنّ الأخير اتخذ نمطاً جديداً من القتال وهو: تضليل العدو ميدانياً، إستهداف تجمعات بشريّة عسكرية إسرائيليّة، الإنتقال إلى القصف الليلي للمواقع المُعادية.



في ما خصّ النقطة الأولى، فإن الحزب ولكي يُجنّب عناصره القصف الإسرائيلي بواسطة الطائرات المُسيرة، أقدم على دراسة ما يمكن فعله في الميدان بشكلٍ مباشر. الأمرُ هذا شهدَ تدخلاً لكبار الخبراء العسكريين في الحزب، وتقولُ معلومات "لبنان24" إنَّ القادة الأمنيين في "حزب الله" المعنيين بالمعركة، درسوا مع نصرالله الآليات المطلوبة لزيادة تضليل العدو أثناء تنفيذ العمليات وخداع طائرات التجسُّس وعدم السماح لتلك الأخيرة بإكتشاف المُقاتل أثناء تحركاته في الميدان.



لتحقيق هذه الأهداف، دأب "حزب الله" على أمرين مُهمين: الأول وهو اللجوء إلى المناطق الحُرجية والغابات لرصد وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ، فيما الأمر الثاني يتصلُ بمبادرة الحزب إلى تمويه الأماكن التي يستخدمها لدكّ المعاقل الإسرائيلية. هنا، فإن هذين الأمرين يُمثلان خطوة ضرورية باعتبار أنَّ الحزب يطمح إلى تقليل عدد الشهداء من جهة وإلى نقل الخسائر الكبيرة من صفوفه إلى صفوف الجيش الإسرائيلي.



على صعيد النقطة الثانية، كانت لافتة جداً محاولات الحزب إستهداف تجمعات عسكرية بشرية إسرائيلية وتحديداً "قوات المُشاة". الأمرُ هذا له تأثير ميداني وهو أنّ كل قوة راجلة ستكون عرضة لنيران الحزب، وهذه النقطة تنطبق على قاعدة "عسكري مقابل عسكري". هنا، يسعى الحزب إلى إرسال رسالة موجعة للإسرئيليين مفادها التالي: كلما سعيتم إلى التمادي في قصف غزة وزيادة الإعتداءات ضد الجنوب، كلما طال الإستهداف العسكريين الإسرائيليين".



بالنسبة للهدف الثالث، فإن الحزب بدأ يعتمدُ أسلوباً جديداً من المواجهة أساسه تنفيذ عملياته خلال ساعات مُتأخرة من الليل. هذا الأمر جرى لمسه أمس الأول حينما إستخدم مقاومو الحزب الأسلحة المناسبة لضرب موقع المالكية. هنا، تقولُ مصادر معنية بالشؤون العسكرية إن "قدرة الحزب على التحرك ليلاً أسهل بكثير من فترات النهار، فالرقابة على عناصره قد تكون أخف، كما أنّ الحركة خلال الليل أسهل بكثير كون التخفي وسط الأحراج مطلوب".



إنطلاقاً من كل ذلك، يمكن القول إن الحزب استطاع تثبيت زمام الجبهة في جعبته، وهذا الأمر يُقر به الإسرائيليون رغم التهديدات المتصاعدة ضدّ لبنان.. إلا أن الأمر الأساس الذي لا يسقط بتاتاً هو تصويب الحزب عمله الأمني داخل الجنوب. هذا وصفه باحثون إسرائيليون بالقول إن المعركة في الجنوب انتقلت من مرحلة الهجوم إلى مرحلة الدفاع، وما يجري حالياً هو تدريب حول كيفية التعاطي مع أي حرب شاملة قد تندلع بقوة.