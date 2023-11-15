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لبنان

خبرٌ عن التحويلات الماليّة من الخارج.. ما الجديد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2023 | 03:15
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عُلِم أنّ بعض المصارف تلقى مؤخراً إتصالاتٍ من العديد من الجهات والزبائن هدفها الإستفسار عن سبب تأخير ورود تحويلاتٍ إلى حساباتهم من الخارج، علماً أن الجهات التي حوّلت الأموال أكدت إتمام العملية منذ أكثر من أسبوع.
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مصادر مصرفيّة قالت لـ"لبنان24" إنه لم يطرأ أي تعديلات على عمليات التحويل وتلقي الأموال في لبنان، مشيرة إلى أنَّ التأخير في بعض التحويلات قد يكون لأسباب تقنية في الخارج، وأضافت: "المصارف في لبنان لم تفرض أي قيود كما أنها لا تؤخر صرف أي حوالة مالية وبالتالي لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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