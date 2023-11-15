ميقاتي بحث مع الأبيض خطة الطوارئ الحكومية

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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في السرايا صباح اليوم .وأعلن الابيض بعد الاجتماع: "بحثنا في عدة مواضيع منها الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة كجزء من خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة لرفع جهوزية القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز رعاية، وكذلك بالنسبة الى معالجة الجرحى في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة الجنوب، اضافة الى موضوع النازحين وشؤونهم.أضاف:" هناك على جدول مجلس الوزراء أحد البنود الذي يتعلق بتأمين سلف للمستشفيات الحكومية لمساعدتها لرفع جهوزيتها في حال وقوع أي طارىء.واعلن:" تناولنا أيضا المواضيع الصحية العامة وكيفية عمل الوزارة لتأمين الدواء والاستشفاء للمواطنين، والاعتمادات للوزارة لنتمكن من الإستمرار في هذا الأمر. ولمسنا كل دعم من دولة الرئيس للجهود التي تقوم بها الوزارة.وزير الداخليةواجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.