بوحبيب بعد لقائه سفير ايران: هاجس إسرائيل الانتقام الأعمى

التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب السفير الايراني مجتبى أماني، وناقش الطرفان القضايا الاقليمية والوضع في غزة.

وقال بوحبيب: "اسرائيل لا تدافع عن نفسها اليوم، بل هاجسها الانتقام الأعمى".