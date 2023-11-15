Advertisement

لبنان

بوحبيب بعد لقائه سفير ايران: هاجس إسرائيل الانتقام الأعمى

Lebanon 24
15-11-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1130560-638356410779632833.png
Doc-P-1130560-638356410779632833.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب السفير الايراني مجتبى أماني، وناقش الطرفان القضايا الاقليمية والوضع في غزة. 
 
وقال بوحبيب: "اسرائيل لا تدافع عن نفسها اليوم، بل هاجسها الانتقام الأعمى". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب يلتقي في هذه الأثناء السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو
lebanon 24
15/11/2023 12:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء تشاوري عند الساعة الرابعة في السراي الحكومي حيث سيضع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الوزراء بأجواء ما حصل معه في ملف النزوح في سوريا كما سيبحث اللقاء بما يحصل في الجنوب (mtv)
lebanon 24
15/11/2023 12:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبدلله بو حبيب يلتقي في هذه الأثناء نظيرته الالمانية أنالينا بيربوك (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
15/11/2023 12:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد لقائه نظيره الإيراني: متضامنون مع اخواننا الفلسطينيين وندعو إلى فك الحصار وايصال المساعدات إلى قطاع غزة
lebanon 24
15/11/2023 12:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24

بو حبيب

الخارجية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-11-15
05:44 | 2023-11-15
05:41 | 2023-11-15
05:00 | 2023-11-15
04:47 | 2023-11-15
04:30 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24